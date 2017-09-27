Ташкент посетил Постоянный секретарь внешнеполитического ведомства Великобритании

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в страну Постоянный секретарь Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймон Макдональд.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и пути развития узбекско-британского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, а также рассмотрели практические аспекты организации предстоящих двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.

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