



Погода в Узбекистане на 29 сентября



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 сентября, погода по прогнозам синоптиков: 29-30 сентября и 1 октября по территории Узбекистана ожидается резкое изменение погоды. 28-30 сентября по Республике местами пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится днем 29 сентября до 15-20о тепла, ночью 30 сентября и 1 октября до 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о. 29-30 сентября по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 8-10о, днем 15-17о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о, местами возможны заморозки до 0о, днем 13-18о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о, местами возможны заморозки до 0о, днем 15-20о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11о, днем 15-20о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11о, днем 15-20о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11о, днем 13-18о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи