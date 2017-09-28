Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации Казахстана

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой делегации Казахстана, Председателем Сената парламента этой страны Касым-Жомартом Токаевым, прибывшими 25 сентября в Ташкент с официальным визитом в целях углубления парламентского сотрудничества между двумя странами.

В рамках встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-казахского диалога, приоритетными направлениями которого были названы политика, международное сотрудничество, экономика и торговля, промышленность, энергетика и машиностроение, транспорт и коммуникации, активизация культурно-гуманитарных связей, а также были обсуждены возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Программа визита делегации РК также включала в себя проведение встреч и переговоров в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посещение Самарканда.

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