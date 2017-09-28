



Прошли переговоры по делимитации и демаркации границы между Узбекистаном и Кыргызстаном



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября в Баткене (Кыргызстан) завершились очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. В течение недели стороны продолжили работу над описанием оставшихся участков линии границы, не вошедших в Договор по делимитации узбекско-кыргызской Государственной границы, заключенный в ходе состоявшегося 5-6 сентября государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева в Кыргызстан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи