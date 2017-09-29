



Погода в Узбекистане на 30 сентября



ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 сентября, погода по прогнозам синоптиков: 30 сентября и 1 октября по территории Узбекистана ожидается резкое изменение погоды. 28-30 сентября по Республике местами пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится ночью 30 сентября и 1 октября до 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о. 30 сентября по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7о тепла, днем 18-20о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, по Устюрту заморозки до 1-3о мороза, днем 13-18о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 13-18о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 18-23о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 18-23о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 19-24о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 13-18о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1о мороза-4о тепла, днем 3-8о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи