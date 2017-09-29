Делегация ЕБРР рассмотрит вопросы поддержки бизнеса в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября в Узбекистан прибыла с визитом делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

Программой визита делегации ЕБРР запланированы встречи и переговоры в национальном парламенте, ведомствах внешней политики, финансов, экономики, информационных технологий и коммуникаций, Торгово-промышленной палате Узбекистана, а также участие в семинаре-тренинге "Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса" в Навои.

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