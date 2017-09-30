



Погода в Узбекистане на 1 октября



ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 октября, погода по прогнозам синоптиков: 1 октября по территории Узбекистана продолжится ухудшение погоды. Температура воздуха понизится ночью 1 октября до 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 21-23о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 13-18о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 20-25о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 18-23о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 18-23о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 19-24о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, местами возможны заморозки до 0о, днем 20-25о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи