Глава Узбекистана провел встречу с патриархом Кириллом

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 29 сентября Президент Узбекистана провел встречу с прибывшим с визитом в страну Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах укрепления межконфессионального согласия и религиозной толерантности, а также культурного диалога между двумя странами.

Программа визита владыки РПЦ также включала в себя встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны, а также посещение городов Самарканда и Бухары.

УЗИНФОРМ