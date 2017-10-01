Глава государства поздравил работников сферы образования

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к преподавателям и работникам сферы науки и образования страны по случаю празднования Дня учителей и наставников.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие друзья!

Я искренне рад от всего сердца поздравить вас и в вашем лице всех, кто своим трудом прославляет самую благородную в мире профессию, с общенародным праздником – Днем учителей и наставников.

Широко отмечая в нашей стране этот знаменательный день, прежде всего мы вспоминаем нашу родную школу, заботливых учителей, открывших нам дорогу к знаниям и научивших добру. Вам, дорогим нашему сердцу людям, которые во всем являются для нас примером, воплощая в себе лучшие человеческие качества, мы выражаем свои самые добрые, искренние пожелания и низко кланяемся с чувством неоплатного долга.

Говоря словами нашего великого поэта и мыслителя Алишера Навои, сокровищ всего мира не хватит, чтобы сполна расплатиться за ваш благородный труд.

Действительно, наши учителя и наставники проявляют настоящую самоотверженность, заботясь о каждом ребенке как о своем собственном, полностью посвятив себя воспитанию молодого поколения.

Мы хорошо знаем и высоко ценим ваш огромный вклад в гармоничное развитие нашей молодежи, которая сегодня глубоко овладевает современными знаниями и профессиями, иностранными языками, с большими мечтами и надеждами вступает в самостоятельную жизнь, становясь решающей силой нашего завтрашнего дня.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня, когда наша страна находится на новом этапе реформ, в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах во всех сферах осуществляются широкомасштабные преобразования.

Разумеется, успех этих реформ, обретение нами достойного места среди современных развитых государств мира, прежде всего, связаны с развитием в стране сфер науки, образования и воспитания, нашей конкурентоспособностью в данных областях.

В связи с этим следует отметить, что только за последний год было принято 74 указа, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, непосредственно касающихся развития сферы образования и воспитания.

Конечно, в обеспечении эффективной реализации этих документов, свидетельствующих о постоянном внимании государства к столь важной сфере, мы в первую очередь опираемся на вас, дорогие учителя и наставники, на ваши знания и опыт, талант и мастерство.

Сегодня, исходя из требований времени и учитывая пожелания нашей общественности, мы приступили к осуществлению кардинальных реформ в системе образования. Это, в частности, переход на 11-летнее общее среднее образование, оптимизация системы академических лицеев и профессиональных колледжей, организация 5 новых высших учебных заведений и филиалов вузов, вечерних и заочных отделений по 12 направлениям обучения в 16 университетах и институтах, расширение сети дошкольных образовательных учреждений и оказания негосударственных образовательных услуг, а также совершенствование системы подготовки педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации работников народного образования. Думаю, что вы лучше, чем кто-либо, понимаете суть и значение этих глубоко продуманных и рассчитанных на долгосрочную перспективу реформ.

Как логическое продолжение этой работы в настоящее время организуются специализированная школа по углубленному изучению предметов в области информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, государственная специализированная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека и парк Астрономии и аэронавтики, что, несомненно, послужит повышению качества образования в стране в соответствии с мировыми стандартами.

Также в городе Ташкенте будет открыт филиал престижного американского Вебстерского университета, и это станет очередным шагом по пути внедрения в нашей стране передового зарубежного опыта и инноваций в области науки и образования.

Вместе с тем мы осознаем, что перед нами стоит немало актуальных задач по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, повышению квалификации учителей, профессорско-преподавательского состава, усилению научно-педагогического сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными центрами, внедрению в учебно-воспитательный процесс современных образовательных и информационных технологий, новых методик обучения. Следует отметить, что мы приложим все усилия для реализации этих важных задач.

Уважаемые друзья!

Нынешняя стремительно меняющаяся жизнь ставит перед нами все новые непростые вопросы, и, принимая меры для их решения, мы еще раз убеждаемся в том, что это зависит, в первую очередь, от образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения.

В частности, в противодействии таким тревожащим все человечество угрозам, как терроризм и экстремизм, сегодня уже нельзя ограничиваться только борьбой с их последствиями, главной задачей становятся искоренение первопричин этих угроз, воспитание молодежи в духе высоких идеалов гуманизма.

Как вам известно, Узбекистан выступает именно за такой подход к решению важнейших проблем современности. Эта наша позиция была неоднократно озвучена на авторитетных международных саммитах, в том числе состоявшейся недавно 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Выдвинутая нами инициатива "Просвещение против невежества и насилия" вызывает большой интерес и широкую поддержку в мировом сообществе.

Уверен, что вы, уважаемые учителя и наставники, представляющие значительную часть нашей интеллигенции, будете и далее, не жалея своих сил и энергии, активно участвовать в повышении результативности проводимой нами работы по укреплению духовно-нравственных основ, мира и согласия в нашем обществе, утверждению здорового образа жизни среди молодежи, совершенствованию оправдавшей себя на практике системы взаимодействия школы, семьи и махалли.

Заверяю вас, что и впредь в центре внимания нашего государства и общества будет находиться достойное стимулирование вашего нелегкого и вместе с тем почетного труда во имя достижения важнейших для нас целей – построения новой, свободной и благополучной жизни, дальнейшего развития нашего родного Узбекистана.

Еще раз от всей души поздравляю вас с 1 октября – Днем учителей и наставников, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, мира и благополучия вашим семьям.

Успехов вам в вашей благородной деятельности, дорогие учителя и наставники!".

УЗИНФОРМ