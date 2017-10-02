Курсы валют в Узбекистане на/c 2 октября

Курсы валют в Узбекистане на/c 2 октября02.10.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6307.58
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5925.32
|(124)
|1 канадский доллаp
|6456.90
|(986)
|1 бразильский реал
|2547.82
|(156)
|1 юань ренминби
|1211.55
|(756)
|1 швейцарский франк
|8310.10
|(392)
|1 японская иена
|71.47
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2194.73
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.04
|(818)
|1 египетский фунт
|457.74
|(414)
|1 кувейтский динар
|26713.50
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10778.90
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1906.08
|(840)
|1 доллаp США
|8060.80
|(643)
|1 российский рубль
|139.91
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2259.32
|(050)
|1 бангладешская така
|98.13
|(960)
|1 СДР
|11379.43
|(348)
|1 венгерский форинт
|30.44
|(978)
|1 евро
|9494.01
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 украинская гривна
|303.04
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.70
|(985)
|1 польский злотый
|2205.54
|(934)
|1 туркменский манат
|2306.38
|(203)
|1 чешская крона
|365.65
|(972)
|1 таджикский сомони
|918.09
|(356)
|1 индийская рупия
|123.43
|(975)
|1 болгарский лев
|4856.20
|(376)
|1 израильский шекель
|2281.64
|(971)
|1 афганский афгани
|118.28
|(417)
|1 киргизский сом
|117.54
|(981)
|1 грузинский лари
|3276.75
|(974)
|1 белорусский рубль
|4132.26
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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