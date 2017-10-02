Курсы валют в Узбекистане на/c 2 октября

ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 2 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6307.58 (702) 1 сингапурский доллар 5925.32 (124) 1 канадский доллаp 6456.90 (986) 1 бразильский реал 2547.82 (156) 1 юань ренминби 1211.55 (756) 1 швейцарский франк 8310.10 (392) 1 японская иена 71.47 (784) 1 диpхам ОАЭ 2194.73 (410) 1 южнокорейский вон 7.04 (818) 1 египетский фунт 457.74 (414) 1 кувейтский динар 26713.50 (826) 1 фунт стеpлингов 10778.90 (458) 1 малайзийский ринггит 1906.08 (840) 1 доллаp США 8060.80 (643) 1 российский рубль 139.91 (949) 1 новая турецкая лира 2259.32 (050) 1 бангладешская така 98.13 (960) 1 СДР 11379.43 (348) 1 венгерский форинт 30.44 (978) 1 евро 9494.01 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 украинская гривна 303.04 (398) 1 казахстанский тенге 23.70 (985) 1 польский злотый 2205.54 (934) 1 туркменский манат 2306.38 (203) 1 чешская крона 365.65 (972) 1 таджикский сомони 918.09 (356) 1 индийская рупия 123.43 (975) 1 болгарский лев 4856.20 (376) 1 израильский шекель 2281.64 (971) 1 афганский афгани 118.28 (417) 1 киргизский сом 117.54 (981) 1 грузинский лари 3276.75 (974) 1 белорусский рубль 4132.26

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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