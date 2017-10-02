Погода в Узбекистане на 3 октября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017
Архив голосований
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|28.1% (314)
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|Положительно
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|17.2% (192)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|31.2% (348)
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|Нейтрально
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|9% (100)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|8.1% (90)
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|Отрицательно
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|6.4% (71)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 1115
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 3 октября02.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 12-14о тепла, днем 17-19о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 20-25о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 15-20о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, в отдельных районах временами осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 7-12 тепла.
УЗИНФОРМ