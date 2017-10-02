



Погода в Узбекистане на 3 октября



ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 12-14о тепла, днем 17-19о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 10-15о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 15-20о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 20-25о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 15-20о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах временами осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 7-12 тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи