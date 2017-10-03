



Погода в Узбекистане на 4 октября



ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6о тепла, по Каракалпакстану местами заморозки до 1-3о мороза, днем 10-15о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 10-15о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 15-20о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 13-18о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи