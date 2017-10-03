



МИД Узбекистана посетила посол США



ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен. В ходе встречи было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в США главы Узбекистана, а также практических аспектов организации запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи