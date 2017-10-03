



Глава Узбекистана провел рабочее совещание с руководителями ЖКХ



ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с рядом ответственных руководителей, курирующих сферу коммунального хозяйства. Встреча была посвящена вопросам совершенствования работы ведомства и подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону, а также были заслушаны отчеты руководителей рабочих групп, занимавшихся анализом проведенных в регионах работ содержанию и ремонту многоквартирного жилищного фонда, координации деятельности товариществ частных собственников жилья, эксплуатации инженерно-коммуникационных сетей, обеспечению питьевой водой и электричеством, теплом, природным и сжиженным газом, снабжению углем, санитарной очистке и другим вопросам, озвучены предпринятые меры по устранению выявленных недостатков. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи