Делегация ЕБРР нанесла визит в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханжонковой.

В ходе встречи глава МИД и его гости обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов по поддержке бизнеса в Узбекистане.

УЗИНФОРМ