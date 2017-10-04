



Глава МИД Узбекистана провел встречу с ректором МГИМО



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября МИД Узбекистана посетил прибывший с визитом в страну ректор Московского государственного института международных отношений (университет), член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, академик Анатолий Торкунов. Его принял глава ведомства Абдулазиз Камилов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере науки и образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи