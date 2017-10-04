Глава МИД Узбекистана провел встречу с ректором МГИМО

Глава МИД Узбекистана провел встречу с ректором МГИМО04.10.2017 11:40
ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября МИД Узбекистана посетил прибывший с визитом в страну ректор Московского государственного института международных отношений (университет), член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, академик Анатолий Торкунов. Его принял глава ведомства Абдулазиз Камилов.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере науки и образования.
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