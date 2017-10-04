



Абдулазиз Камилов провел встречу с главой парламентской делегации Великобритании



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации членом Палаты лордов парламента Великобритании, вице-председателем Всепартийной парламентской группы "Британия – Узбекистан", лордом Илтафом Шейхом. Целью визита делегации является участие в организованном Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте международном "круглом столе" на тему "Внешнеполитическая деятельность Узбекистана в рамках Стратегии действий". Встреча в МИД была посвящена вопросам углубления межгосударственного сотрудничества по линии парламента, в сферах политики, торговли и экономики, культурно-гуманитарной и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи