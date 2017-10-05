



В Узбекистан прибыл с государственным визитом глава Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Визит предпринят с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов развития узбекско-кыргызского диалога по всему спектру приоритетных направлений, подписания договора о демаркации общей государственной границы, а также главы двух государств посетят организованную в Ташкенте выставку промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи