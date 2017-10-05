Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор

Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор05.10.2017 18:33
ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе разговора глава Узбекистана поздравил Президента Таджикистана с днем рождения, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества и обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.
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