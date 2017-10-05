



Главы Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе разговора глава Узбекистана поздравил Президента Таджикистана с днем рождения, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества и обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи