19 граждан Узбекистана погибли в ДТП в России

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во Владимирской области Российской Федерации в районе Покрова около 4 утра по местному времени произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и заглохшего на переезде автобуса, перевозившего граждан Узбекистана и Казахстана.

В результате трагедии погибли 19 человек, все - граждане Узбекистана, еще 5 госпитализированы.

По информации МИД, в целях уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте во Владимирскую область отбыла группа сотрудников Посольства во главе с Послом Узбекистана в Российской Федерации Бахромом Ашрафхановым.

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