В Ташкенте проведены узбекско-кыргызские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября в рамках двухдневного государственного визита в Узбекистан Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Ташкенте были проведены узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне, которые прошли в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран.

В ходе встречи в резиденции Куксарой главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, торговля и экономика, транспорт и связь, энергетика, промышленность, сельское и водное хозяйство, наука, образование, культура.

По завершении переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент КР Алмазбек Атамбаев подписали:

Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой,

Соглашение между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой по мерам доверия в районе границы,

Соглашение о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики,

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года,

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики,

Меморандум о взаимопонимании между АО "Узбекгидроэнерго»" Республики Узбекистан и ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Кыргызской Республики по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС – 1,

Контракт о поставке электроэнергии в 2017-2018 годах из Кыргызской Республики в Республику Узбекистан.

Программа визита главы Кыргызстана также включала в себя посещение площади Мустакиллик и возложение цветов к Монументу Независимости, выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Узэкспоцентре.

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