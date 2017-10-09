Глава государства провел совещание с руководителями промышленного сектора

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием членов правительства, которое было организовано с целью обсуждения вопросов развития созданных в стране свободных экономических и малых промышленных зон - СЭЗ "Навои", "Ангрен", "Джизак", "Ургут", "Гиждуван", "Коканд", "Хазарасп", а также 7 новых свободных экономических зон: "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм" и"Паркент-фарм", специализированных на фармацевтике.

В рамках встречи глава государства подверг критике деятельность руководителей соответствующих министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов, отметил недостаточный уровень инициативы и организации работ по развитию свободных экономических и малых промышленных зон, а также поручил разработать комплекс мер по устранению выявленных недостатков, созданию более широких возможностей для инвесторов и предпринимателей.

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