



Обсуждены вопросы развития сферы образования в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с участием членов правительства и рядом ответственных руководителей, посвященное вопросам реформирования сферы образования и подготовки квалифицированных специалистов. Повестка дня включала в себя вопросы укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, возведения новых, проведения реконструкции и капитального ремонта существующих, оснащения их современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и учебно-методическими пособиями, профессиональной ориентации учащихся 8-9-х классов в соответствии с воременными требованиями. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи