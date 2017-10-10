



Новый посол Узбекистана в Турции аккредитован в Анкаре



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Алишер Агзамходжаев вручил верительные грамоты Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-турецкого диалога по всему спектру направлений. Алишер Агзамходжаев отбыл в Турцию для вступления в должность в конце сентября, там он сменит на посту Ульфата Кадирова, который работал в Турции с 2005 года, а также являлся послом в Румынии и Болгарии (с резиденцией в Анкаре). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи