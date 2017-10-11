В Узбекистане учрежден памятный знак в честь юбилея Основного закона страны

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об учреждении памятного знака "Ўзбекистон Конституциясига 25 йил" в честь приближающегося празднования 25-й годовщины принятия Основного закона страны.

Документ гласит:

"8 декабря 1992 года – день принятия Конституции Республики Узбекистан – является одной из главных знаменательных дат в истории нашей страны.

Наша Конституция служит прочным фундаментом построения правового демократического государства, сильного гражданского общества, экономики, основанной на свободных рыночных отношениях и приоритете частной собственности, обеспечения мирной и благополучной жизни народа, повышения международного авторитета Узбекистана, формирования национальной системы законодательства и успешной реализации реформ во всех сферах жизни страны.

В связи с 25-летием принятия Конституции Республики Узбекистан и в целях поощрения соотечественников, внесших достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны, углубления демократических реформ, обеспечения неприкосновенности государственных границ, сохранения мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, царящих в нашем обществе, широкой пропаганды роли и значения Основного Закона, воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине:

1. Учредить памятный знак "Ўзбекистон Конституциясига 25 йил".

2. Утвердить Положение и описание памятного знака "Ўзбекистон Конституциясига 25 йил" согласно приложениям №№ 1, 2.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить в установленном порядке изготовление памятных знаков "Ўзбекистон Конституциясига 25 йил" и удостоверений к ним.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А. Арипова и Государственного советника Президента Республики Узбекистан У. Исмаилова".





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