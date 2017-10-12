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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

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Погода в Узбекистане на 13 октября
12.10.2017 19:07

ТАШКЕНТ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 октября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте:  
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 25-27о тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

  

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 24-29о тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

  
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 24-29о тепла.

в Ташкентской области:

  
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 24-29о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

  
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 25-30о тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

  

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 23-28о тепла.

в горных районах Республики:

  
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 19-24о тепла.

УЗИНФОРМ

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