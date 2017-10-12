Глава Узбекистана принял участие в саммите СНГ в Сочи

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Сочи (Россия) заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

В рамках саммита представители стран-участниц Содружества и государств-партнеров обсудили актуальные вопросы углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также подписали пакет документов, направленных на обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности, противодействие коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, использование космического пространства в мирных целях и т.д.

На полях форума также была проведена встречи главы Узбекистана с Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, посвященные ключевым вопросам развития двустороннего сотрудничества.

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