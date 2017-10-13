Погода в Узбекистане на 14 октября

Погода в Узбекистане на 14 октября13.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12о тепла, днем 20-22о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 19-24о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14о тепла, днем 19-24о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 9-14о тепла, днем 19-24о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 23-28о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 10-15о тепла.
УЗИНФОРМ