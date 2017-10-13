Глава Узбекистана провел встречу с представителем ООН

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 12 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с рабочим визитом в стране Специальным докладчиком Совета Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмедом Шахидом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, рассмотрели проводимые в стране реформы в свете реализации Целей устойчивого развития и других программ ООН, обменялись мнениями по путям совершенствования законодательства Узбекистана о свободе совести и религиозных организациях.

Напомним, что А.Шахид пребывает с визитом в стране с начала текущего месяца. 3 октября он посетил МИД Узбекистана, где состоялось обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в религиозной сфере.

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