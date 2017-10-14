



Выражены соболезнования народу Вьетнама



ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу с выражением соболезнований по случаю разрушительного наводнения в северных и центральных регионах страны, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании глава Узбекистана передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи