Выражены соболезнования народу Вьетнама

Выражены соболезнования народу Вьетнама14.10.2017 11:16
ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангу с выражением соболезнований по случаю разрушительного наводнения в северных и центральных регионах страны, унесшего множество человеческих жизней.
В своем послании глава Узбекистана передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
УЗИНФОРМ