



Погода в Узбекистане на 16 октября



ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14о тепла, днем 25-27о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 22-27о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 22-27о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 22-27о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 25-30о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14о тепла, днем 22-27о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи