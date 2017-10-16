Курсы валют в Узбекистане на/c 16 октября

Курсы валют в Узбекистане на/c 16 октября16.10.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 16 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6344.67
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5964.16
|(124)
|1 канадский доллаp
|6455.80
|(986)
|1 бразильский реал
|2562.49
|(156)
|1 юань ренминби
|1225.48
|(756)
|1 швейцарский франк
|8261.17
|(392)
|1 японская иена
|72.00
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2194.06
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.16
|(818)
|1 египетский фунт
|457.24
|(414)
|1 кувейтский динар
|26708.55
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10710.11
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1911.02
|(840)
|1 доллаp США
|8058.77
|(643)
|1 российский рубль
|140.84
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2213.10
|(050)
|1 бангладешская така
|99.80
|(960)
|1 СДР
|11399.94
|(348)
|1 венгерский форинт
|30.89
|(978)
|1 евро
|9515.80
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 украинская гривна
|303.99
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.16
|(985)
|1 польский злотый
|2240.17
|(934)
|1 туркменский манат
|2306.13
|(203)
|1 чешская крона
|368.94
|(972)
|1 таджикский сомони
|917.86
|(356)
|1 индийская рупия
|124.55
|(975)
|1 болгарский лев
|4866.70
|(376)
|1 израильский шекель
|2303.89
|(971)
|1 афганский афгани
|118.34
|(417)
|1 киргизский сом
|118.02
|(981)
|1 грузинский лари
|3262.66
|(974)
|1 белорусский рубль
|4126.35
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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