Курсы валют в Узбекистане на/c 16 октября

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 16 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6344.67 (702) 1 сингапурский доллар 5964.16 (124) 1 канадский доллаp 6455.80 (986) 1 бразильский реал 2562.49 (156) 1 юань ренминби 1225.48 (756) 1 швейцарский франк 8261.17 (392) 1 японская иена 72.00 (784) 1 диpхам ОАЭ 2194.06 (410) 1 южнокорейский вон 7.16 (818) 1 египетский фунт 457.24 (414) 1 кувейтский динар 26708.55 (826) 1 фунт стеpлингов 10710.11 (458) 1 малайзийский ринггит 1911.02 (840) 1 доллаp США 8058.77 (643) 1 российский рубль 140.84 (949) 1 новая турецкая лира 2213.10 (050) 1 бангладешская така 99.80 (960) 1 СДР 11399.94 (348) 1 венгерский форинт 30.89 (978) 1 евро 9515.80 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 украинская гривна 303.99 (398) 1 казахстанский тенге 24.16 (985) 1 польский злотый 2240.17 (934) 1 туркменский манат 2306.13 (203) 1 чешская крона 368.94 (972) 1 таджикский сомони 917.86 (356) 1 индийская рупия 124.55 (975) 1 болгарский лев 4866.70 (376) 1 израильский шекель 2303.89 (971) 1 афганский афгани 118.34 (417) 1 киргизский сом 118.02 (981) 1 грузинский лари 3262.66 (974) 1 белорусский рубль 4126.35

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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