Глава Узбекистана поздравил нового кыргызского коллегу

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание вновь избранному Президенту Кыргызской Республики Сооранбаю Жээнбекову с поздравлениями по случаю его избрания на высшую государственную должность по итогам состоявшихся накануне в РК президентских выборов.

В своем послании Ш.Мирзиёев пожелал Сооранбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успехов в новой ответственной государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и процветания.

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