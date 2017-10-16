Глава МИД Узбекистана отправился в Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация официальных кругов Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Исламскую Республику Иран.

Трехдневная поездка предпринята с целью участия в запланированных встречах и переговорах с Президентом ИРИ Хасаном Рухани, вице-президентом Суреном Саттари, министром иностранных дел Джавадом Зарифом, руководителями других государственных структур Ирана, а также узбекско-иранском бизнес-форуме.

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