



Погода в Узбекистане на 18 октября



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков: 18 октября по всей территории Республики ожидается резкое изменение погоды: пройдут дожди, местами возможны сильные. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. Дневная температура воздуха понизится до 10-15о тепла.



18 октября по предгорным и горным районам Республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и утром 13-15о тепла, днем с понижением до 10-12о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 10-15о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 12-17о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 9-14о тепла, днем 12-17о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, возможен переход в снег), местами сильные. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и утром 5-10о тепла, днем с понижением до2-7о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи