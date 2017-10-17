Погода в Узбекистане на 18 октября

Погода в Узбекистане на 18 октября17.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков:
18 октября по всей территории Республики ожидается резкое изменение погоды: пройдут дожди, местами возможны сильные. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. Дневная температура воздуха понизится до 10-15о тепла.
18 октября по предгорным и горным районам Республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и утром 13-15о тепла, днем с понижением до 10-12о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 10-15о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 12-17о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 9-14о тепла, днем 12-17о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, осадки (дождь, возможен переход в снег), местами сильные. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и утром 5-10о тепла, днем с понижением до2-7о тепла.
УЗИНФОРМ