МИД Узбекистана посетила делегация Исполкома СНГ

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана состоялась встреча с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент во главе представительной делегации первым заместителем Председателя Исполкома – Исполнительного секретаря Виктором Гуминским.

Встреча была посвящена организационным аспектам подготовки к предстоящему в ноябре в столице Узбекистана очередному заседанию Совета глав правительств государств-участников СНГ.

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