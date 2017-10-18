Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Францией

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Виолен Бийет де Вильмор.

Визит главы французской дипмиссии в ведомство внешней политики Узбекистана был предпринят с целью обсуждения ключевых вопросов развития узбекско-французского диалога по всему спектру направлений, а также практических аспектов подготовки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

Напомним, что Виолен Бийет де Вильмор была аккредитована в Ташкенте в сентябре минувшего года.

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