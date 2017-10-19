Делегация Узбекистана вернулась из Тегерана

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация официальных кругов Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым завершила трехдневный визит в Исламскую Республику Иран, предпринятый с целью обсуждения вопросов углубления межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, топливно-энергетической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках пребывания в Тегеране узбекская делегация провела встречи с министром нефти ИРИ Бижаном Зангане, министром промышленности, рудников и торговли Мухаммадом Шариатмадари, главой внешнеполитического ведомства Джавадом Зарифом, была принята Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, а также состоялся узбекско-иранский бизнес-форум представителей деловых кругов двух стран.

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