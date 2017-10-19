Узбекистан развивает сотрудничество с международными финансовыми организациями

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация Узбекистана в составе заместителя премьер-министра Жамшида Кучкарова и председателя Центрального банка Мамаризо Нурмуратова завершила визит в США, предпринятый с целью участия в прошедших в Вашингтоне ежегодных мероприятиях международных финансовых организаций, а также проведения ряда двусторонних встреч и переговоров.

В частности, представители Узбекистана приняли участие в прошедших 13-15 октября заседаниях Совета управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, в рамках которых было проведено заседание глав Центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии и состоялось подписание Соглашения между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о деятельности данного банка на территории Республики, 14 октября посетили церемонию открытия пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета и провели встречу с вице-президентом Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Также состоялись встречи с исполнительным директором МВФ Хинам Чоем, представителями Международной финансовой корпорации (МФК), входящей в Группу Всемирного банка, во главе с глобальным руководителем МФК по вопросам государственно-частного партнерства Эммануэлем Нйирикинди.

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