Состоялось очередное заседание национального парламента

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября в Ташкенте было проведено очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на котором были рассмотрены проекты законов и нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование национальной законодательной базы.

В частности, депутаты обсудили проекты законов "Об утверждении Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан", "Об утверждении Кодекса Республики Узбекистан об административном судопроизводстве", "Об утверждении Гражданского процессуального Кодекса Республики Узбекистан", рассмотрение которых проходило в рамках реформ, проводимых в судебно-правовой сфере страны в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

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