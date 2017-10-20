



Ведомство дошкольного образования Узбекистана возглавила Агрепина Шин



ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении главы вновь созданного Министерства дошкольного образования Республики. В соответствии с решением главы государства, ведомством будет руководить Агрепина Шин, ранее являвшаяся директором Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий, а также членом Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи