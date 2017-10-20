



Главы Узбекистана и Кыргызстана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым. Разговор состоялся по инициативе главы КР с целью обсуждения ключевых вопросов узбекско-кыргызского диалога в сферах политики, торговли и экономики, транспорта и связи, науки, образования и культуры, а также в рамках согласования границы между двумя государствами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи