Глава Узбекистана провел встречу с участниками международной конференции

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с участниками прошедшей днем ранее в Ташкенте международной конференции "Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана", организованной Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Управлением мусульман Узбекистана, Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики и Управлением мусульман Кавказа.

В ходе аудиенции Пезидент и глава делегации - председатель Управления мусульман Кавказа Шайх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассмотрели предпринимаемые в обеих странах меры по обеспечению толерантности и взаимного уважения, религиозной свободы, защите прав верующих.

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