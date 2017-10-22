Погода в Узбекистане на 23 октября

Погода в Узбекистане на 23 октября22.10.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10о тепла, днем 21-23о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 20-25о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 20-25о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 18-23о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла.
УЗИНФОРМ