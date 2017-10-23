Курсы валют в Узбекистане на/c 23 октября

Курсы валют в Узбекистане на/c 23 октября23.10.2017 23:32
ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6312.05
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5923.95
|(124)
|1 канадский доллаp
|6393.80
|(986)
|1 бразильский реал
|2527.52
|(156)
|1 юань ренминби
|1217.04
|(756)
|1 швейцарский франк
|8200.82
|(392)
|1 японская иена
|70.95
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2197.13
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.14
|(818)
|1 египетский фунт
|457.36
|(414)
|1 кувейтский динар
|26707.30
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10649.46
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1907.26
|(840)
|1 доллаp США
|8069.61
|(643)
|1 российский рубль
|140.31
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2189.26
|(050)
|1 бангладешская така
|97.58
|(960)
|1 СДР
|11397.52
|(348)
|1 венгерский форинт
|30.87
|(978)
|1 евро
|9496.32
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 украинская гривна
|304.17
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.02
|(985)
|1 польский злотый
|2240.75
|(934)
|1 туркменский манат
|2309.23
|(203)
|1 чешская крона
|370.27
|(972)
|1 таджикский сомони
|917.00
|(356)
|1 индийская рупия
|124.03
|(975)
|1 болгарский лев
|4856.24
|(376)
|1 израильский шекель
|2310.16
|(971)
|1 афганский афгани
|118.67
|(417)
|1 киргизский сом
|118.08
|(981)
|1 грузинский лари
|3256.76
|(974)
|1 белорусский рубль
|4134.02
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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