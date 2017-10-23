Курсы валют в Узбекистане на/c 23 октября

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 октября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6312.05 (702) 1 сингапурский доллар 5923.95 (124) 1 канадский доллаp 6393.80 (986) 1 бразильский реал 2527.52 (156) 1 юань ренминби 1217.04 (756) 1 швейцарский франк 8200.82 (392) 1 японская иена 70.95 (784) 1 диpхам ОАЭ 2197.13 (410) 1 южнокорейский вон 7.14 (818) 1 египетский фунт 457.36 (414) 1 кувейтский динар 26707.30 (826) 1 фунт стеpлингов 10649.46 (458) 1 малайзийский ринггит 1907.26 (840) 1 доллаp США 8069.61 (643) 1 российский рубль 140.31 (949) 1 новая турецкая лира 2189.26 (050) 1 бангладешская така 97.58 (960) 1 СДР 11397.52 (348) 1 венгерский форинт 30.87 (978) 1 евро 9496.32 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 украинская гривна 304.17 (398) 1 казахстанский тенге 24.02 (985) 1 польский злотый 2240.75 (934) 1 туркменский манат 2309.23 (203) 1 чешская крона 370.27 (972) 1 таджикский сомони 917.00 (356) 1 индийская рупия 124.03 (975) 1 болгарский лев 4856.24 (376) 1 израильский шекель 2310.16 (971) 1 афганский афгани 118.67 (417) 1 киргизский сом 118.08 (981) 1 грузинский лари 3256.76 (974) 1 белорусский рубль 4134.02

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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