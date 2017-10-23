В МИД Узбекистана произведен ряд назначений

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. В ведомстве внешней политики Узбекистана произведены новые кадровые назначения глав дипломатических представительств страны в зарубежных странах.

Так, Советником Посольства, Временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Королевстве Испания назначен Жахонгир Ганиев, который ранее являлся начальником отдела Управления по сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона МИД.

Кроме того, Набижон Касимов, ранее работавший председателем Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, отбыл в ФРГ в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия.

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