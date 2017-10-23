Делегация Сената Узбекистана провела в Вашингтоне ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Пребывающая с визитом в США делегация верхней палаты национального парламента Узбекистана во главе с председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Алишером Курмановым провела в Вашингтоне ряд встреч.

В частности, состоялись посещения Сената Конгресса США, Совета национальной безопасности и Госдепартамента страны, Американо-узбекской торговой палаты, исследовательского института "Совет американской внешней политики". В ходе проведенных встреч и переговоров рассматривались актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

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