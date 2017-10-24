Посол США посетила ведомство внешней политики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Ее принял глава ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе аудиенции министр и его гостья обсудили ход реализации существующих межгосударственных договоренностей, а также рассмотрели практические аспекты подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям и контактам на различных уровнях.

Напомним, что предыдущий визит посла США в МИД Узбекистана состоялся 2 октября. Тогда было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в США главы Узбекистана, а также практических аспектов организации запланированных двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях.

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