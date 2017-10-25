Представитель МИД РФ посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну для участия в очередном раунде двусторонних межмидовских консультаций высокого уровня статс-секретарем – заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным.

В ходе встречи министр и его гость обсудили актуальные вопросы развития узбекско-российского диалога по приоритетным направлениям, рассмотрели ход реализации существующих межгосударственных договоренностей, обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

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