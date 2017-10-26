



Президент Узбекистана поздравил главу КНР



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с поздравлениями по случаю его переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Китая по итогам 19-го съезда КПК. В своем послании Ш.Мирзиёев отметил активный ход развития узбекско-китайского сотрудничества по всему спектру направлений, пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и всяческих успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира, благополучия и процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи